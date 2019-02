Scouts die slachtoffer werden van pyromaan verkopen lucifers: “Leuke knipoog” Wouter Spillebeen

28 februari 2019

17u05 0 Gent Lucifers en aanstekers verkopen nadat het lokaal in brand werd gestoken door een pyromaan, een goed gevoel voor humor heeft de Gentse scoutsgroep SIK zeker. “Bovendien maak je bij de scouts ook vaak vuur”, zegt groepsleider Phaedra Pennoit.

Elk jaar organiseert de scoutsgroep een actie om wat geld in te zamelen. Normaal verkopen ze zeepjes of kaarsen, maar dit jaar mocht het net iets anders. Vorige zomer stak een pyromaan een van hun containerlokalen op de Ottergemsesteenweg in brand. Dader Serge L. werd onlangs veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor een hele reeks brandstichtingen, waaronder die bij de scouts.

“Het leek ons een leuke knipoog naar de brand om eens lucifers en aanstekers te verkopen”, duidt groepsleider Phaedra Pennoit. “Het is niet echt bedoeld als een dikke middelvinger, het komt puur uit gevoel voor humor. Bovendien is vuur maken ook een deel van de scouts, denk maar aan kampvuren.”

Zaterdag trekken de scouts de straat op om de duizenden pakketjes voor drie euro per stuk te verkopen. Wie er eentje wil reserveren, kan mailen naar kapoenenleiding_sik@hotmail.com. “Het is moeilijk te zeggen hoe veel deze actie zal opbrengen”, zegt Phaedra nog. “Alles is welkom. We werken ook nog aan andere inzamelacties. Nu de examens goed en wel achter de rug zijn, schieten we volop in gang.”