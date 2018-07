Schuilkelder gevonden onder speelplaats WERKEN AAN DE KLEURDOOS LOPEN SOWIESO VERTRAGING OP SABINE VAN DAMME

27 juli 2018

02u34 0 Gent Bij de heraanleg van de speelplaats van basisschool De Kleurdoos in Ledeberg zijn de aannemers op een schuilkelder gestoten. Dat bouwwerk lijkt nog in goede staat te zijn, maar is bedekt met een vervuilende stof. "Geen idee wat we hier nu mee moeten, de werken lopen in elk geval enkele maanden vertraging op", klinkt het.

De grijze stenen speelplaats van De Kleurdoos in Ledeberg zou deze zomer worden omgetoverd tot een fijn en avontuurlijk speelveld, met gras, een speelheuvel, boomstammen en veel meer. Dat past in het GRAS-principe. De speelplek zou in november klaar zijn, want niet echt een probleem was aangezien de school ook over een tweede speelplaats beschikt. Maar nu lopen de werken enkele maanden vertraging op, door een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog.





In goede staat

"We hadden vooraf aan de dienst archeologie van de stad gevraagd of zij verwachtten dat daar iets onder de grond zou zitten", vertelt Leo Van Cauter, projectleider van de Dienst Onderhoud Gebouwen van de stad. "Zij vermoedden van niet. Groot was dan ook de verrassing toen we op die schuilkelder stootten. Die blijkt op het eerste gezicht nog in goede staat te zijn. Er stond wel water in, maar het is niet duidelijk of dat regen- of grondwater is."





"Twee uur na onze melding stond de dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie hier met de plannen van de kelder. Er was dus wel degelijk geweten dat hier iets zat. Volgens hun documenten gaat het om een kelder uit 1943 en deed het gebouw in de eerste plaats dienst als schuilplaats voor leerlingen en personeel van de school. Later konden ook omwonenden er buiten de schooluren gebruik van maken. Op nog bestaande plannen staat vermeld dat de kelder plaats bood aan 175 personen, maar volgens de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de structuur ooit effectief gebruikt is om te schuilen."





Een leuk extraatje voor de school?





"Niet echt. De kelder is bedekt met een laag koolteer. Dat materiaal werd vroeger dikwijls gebruikt om gebouwen waterdicht te maken, maar sinds 1998 is het gebruik van teer verboden. Dat geeft immers schadelijke dampen af. Maar aangezien de schuilkelder onder een laag stabilisé en betontegels lag, is de kans klein dat er effectief vervuilende uitstoot is geweest. Om zeker te zijn worden nog tests uitgevoerd en is de schuilkelder preventief terug bedekt met een grondlaag."





Wat er nu met de schuilkelder moet gebeuren, staat nog niet vast. "Er moet gekeken worden naar de algemene staat van het bouwwerk. We moeten kijken of de structuur stevig genoeg is om er de geplande speelelementen boven op zetten. Indien niet, moeten we de plannen wijzigen. Of de schuilkelder kan behouden worden en eventueel zelfs gebruikt kan worden door de school, moet allemaal nog bekeken worden, ook qua kostprijs. Als de kelder in slechte staat verkeert of lekt, kunnen we die altijd nog vol beton storten ook."