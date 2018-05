Schrijver Eddy C. Bertin plots overleden 23 mei 2018

De gelauwerde schrijver Eddy C. Bertin is afgelopen weekend plots overleden. Hij was 73 jaar. Bertin was met zijn familie op vakantie op Kreta, en kreeg er een hartaanval. Eddy C. Bertin woonde zijn hele leven in Gentbrugge, en was als schrijver vooral bekend in het buitenland. Hij schreef al heel jong verhalen. Eind de jaren 60 verschenen zijn eerste sciencefiction- en horrorverhalen voor volwassenen. Hij stelde ook verhalenbundels samen. Voor zijn verhalen kreeg hij diverse prijzen. Pas in 1984 verscheen zijn eerste kinderboek. Van 1994 tot 2003 was Eddy C. Bertin de secretaris van het Griezelgenootschap, acht schrijvers van griezelverhalen, die bij uitgeverij Elzenga jaarlijks een bundel naar een specifiek jaarthema samenstelden. Verder was hij lange tijd erg actief in allerlei tijdschriften. Hij gaf er zelf enkele uit, waarvan het bekendste SF-Gids is. (VDS)