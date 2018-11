Schoorsteenbrand snel onder controle dankzij alerte buren Wouter Spillebeen

13 november 2018

13u36 0 Gent De Gentse brandweer is deze middag uitgerukt naar de Bosuilstraat in Wondelgem nadat buren nogal veel rook uit de schoorsteen zagen komen. Ze hadden de schoorsteenbrand snel onder controle.

Buren verwittigden de bewoners van het huis in de Bosuilstraat nadat ze de rook uit de schoorsteen zagen komen. Dan merkten die dat er al wat rook in het huis hing. Ze verwittigden de brandweer, die de straat tijdelijk afzetten om met de ladderwagen langs de bovenkant van de schoorsteen te kunnen blussen. “Omdat er een knik in de schoorsteen zit, is het iets moeilijker om aan de brandhaard te raken”, klinkt het bij de hulpdiensten. Toch slaagden ze erin de brand snel en met geringe schade onder controle te krijgen.