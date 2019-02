Schoon volk bij Lang Leve de Muziek ‘Marcske’, Laura Lynn en De Nachtwacht in Sint-Pietersabdij Sabine Van Damme

07 februari 2019

11u30 0 Gent De tentoonstelling Lang Leve de Muziek in de Sint-Pietersabdij loopt nog tot 9 juni, maar er zijn meerdere redenen om de komende weken al langs te gaan. Behalve het leuke, interactieve overzicht van 60 jaar Nederlandstalige liedjes, komen ook enkele Nederlandstalige sterren langs.

Nu zondag 10 maart bijvoorbeeld komt Marcske van FC De Kampioenen langs. Hij zal van 12 tot 17 uur in het muziekcafé de uitzending van Radio Hallo opluisteren, maar er is ook mogelijkheid tot een meet-and-greet met deze acteur. Meer info vind je hier en hier.

Op zondag 3 maart komt Laura Lynn optreden. Om 17 uur geeft ze het beste van zichzelf in het Muziekcafé op het gelijkvloers, en wie een expoticket heeft, mag het optreden gratis meepikken. Laura Lynn kreeg de liefde voor het Nederlandstalige lied met de paplepel mee van haar ouders en grootouders, scoorde een instant hit met ‘Je hebt me duizend maal belogen’, en zette daarmee de Vlaamse Schlager mee op de kaart als volwaardig genre. Het nummer kampeerde wekenlang bovenaan de hitlijsten en is na al die jaren nog steeds haar handelsmerk. Meer info vind je hier en hier.

Op dinsdag 5 maart tenslotte is het jonge volk welkom, want dan komen de acteurs van De Nachtwacht. Die serie won recentelijk nog meerdere ‘K’s’ op het gala van de Gouden K’s van Ketnet. Een meet-and-greet met Vladimir, Wilko en Keelin, dat kan tussen 15 en 17 uur. Alle info staat hier en hier.