Schoolpoort wordt vogeltuin 02u37 0 Foto Wannes Nimmegeers De muren van basisschool De Oogappel zijn versierd met vogels.

Het lichtfestival is pas voor eind januari, maar basisschool De Oogappel is nu al bezig met de voorbereidingen.





Kunstenaar Martinus C Hoevenaar is bezig met tientallen uitvergrote vogelportretten op de muren van de schoolingang aan de Nederpolder te zetten. In de bomen rondom de school moeten er nog lichtgevende vogels komen om het geheel af te werken. De muren zijn nog niet klaar, maar het ziet er nu al behoorlijk spectaculair uit. Dat belooft. (EDG)