Schoolomgeving Victor Carpentier wordt veiliger 17 augustus 2018

02u36 0

De omgevingsvergunning voor de geplande werken in de Glasgowstraat is goedgekeurd. Op de plannen staan onder meer een verkeersplateau, bomen en een veilige oversteekplaats aan de ingang van de school Victor Carpentier. Gent heeft beloofd werk te maken van meer veilige schoolomgevingen, en realiseert dat ook. De werken in de Glasgowstraat zullen beginnen begin 2019. (VDS)