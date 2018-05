Schoolkinderen geëvacueerd op snelweg 31 mei 2018

50 scholieren zijn gisterenvoormiddag uit een bus geëvacueerd op de E40 ter hoogte van Drongen nadat de bus rond 10 uur in panne viel.





De brandweer kreeg eerst een oproep voor een autobrand, maar bij aankomst bleek de bus gewoon in panne te staan. Toch werden de 50 jongeren op de bus uit veiligheidsoverwegingen geëvacueerd. De busmaatschappij liet een andere bus komen zodat de scholieren via die bus hun weg verder konden zetten.





De brandweer en de federale wegpolitie van Oost-Vlaanderen hielpen de jongeren veilig naar de andere bus. "Er is op die plaats geen vangrail, dus het was vooral belangrijk dat we hen in veiligheid brachten", klinkt het bij de wegpolitie.





De defecte bus werd rond 11.30 uur weggetakeld. Omdat die op de pechstrook stond, was er weinig verkeershinder. (WSG)