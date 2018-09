Schooljaar start met nieuwe werf DON BOSCO HEKELT SLECHTE TIMING VAN WERKEN IN BUURT ERIK DE TROYER

01 september 2018

02u30 0 Gent De ouders van leerlingen van Don Bosco in Drongen zijn boos. Ruim anderhalf jaar geleden hielden ze een actie om het gevaarlijke verkeer daar aan te kaarten. "Sindsdien is er niks gebeurd en net op de eerste schooldag start een werf op de weg naar de school", klinkt het.

De vraag voor een veiligere schoolomgeving komt niet uit de lucht gevallen. Toen de school de actie hield in november 2016 was het probleem al meermaals aangekaart.





"We kampen al jaren met voorbijrazende vrachtwagens en sluipverkeer waardoor we allemaal bang zijn om onze kinderen met de fiets naar school te laten gaan", zegt Lien Stevens van de ouderraad. "De chauffeurs rijden veel te snel. En hier zijn nauwelijks fietspaden. We doen er echt alles aan om zo veel mogelijk kinderen naar de school te krijgen per fiets, maar we merken dat er nog veel kinderen zijn die maar enkele honderden meters van de school wonen maar toch met de auto gebracht worden omdat het te gevaarlijk is."





Deze week kreeg de school een informatiebrief dat er nieuwe werken starten in de Noordhoutstraat, enkele honderden meter van de schoolpoort. Maandag, op de eerste schooldag dan nog. "We snappen die timing niet", zegt Lien. "De school is net twee maanden dicht geweest. Waarom moeten die werken beginnen op de eerste schooldag? Deze werken worden uitgevoerd net op de route naar school. Moeten we onze kinderen nu langs de Drongensesteenweg laten fietsen? Zo'n drukke gevaarlijke weg, zonder fietspaden en veel te snel verkeer. Daar laat ik mijn 4-jarig kind niet rijden", zegt Lien. "Zo valt ook de Strapdag (de dag waarop alle kinderen te voet of met de fiets naar de school komen, red.) in het water."





De ouderraad maande het stadsbestuur in een open brief aan om actie te ondernemen op het vlak van fietsinfrastructuur in Drongen.





Schepen Filip Watteeuw (Groen) nuanceert. "De werken beginnen inderdaad op de eerste schooldag. Maar aannemers kunnen niet alle werken in de zomermaanden uitvoeren. Sowieso zal men te voet aan de werken voorbij kunnen en de aannemer heeft de opdracht gekregen een corridor te voorzien voor fietsers. Tijdens de asfaltwerken zal dit moeilijker zijn, maar dan kan men nog altijd met de fiets aan de hand stappen."





Tijd

"Dat heel Drongen nog niet vol ligt met fietspaden anderhalf jaar na het protest is makkelijk te verklaren", zegt Watteeuw. "Dergelijke grote werken vergen tijd. Als ik vandaag beslis om de Vlasmarkt opnieuw aan te leggen, duurt het jaren vooraleer die werken kunnen beginnen. Jammer, maar het is de realiteit. Momenteel zijn er wel plannen om de Gaverlandstraat veiliger te maken voor fietsers", zegt hij.