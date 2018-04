Schoolhoeve De Campagne start kijkdozenzoektocht 04 april 2018

In Schoolhoeve De Campagne in Drongen is gisteren een nieuwe kijkdozenzoektocht voorgesteld. Aan de hand van het verhaal van de vos en de zeven geitjes kunnen kinderen de nieuwe unieke kijkdozen ontdekken door middel van een zoektocht. Het parcours werd officieel geopend door kinderburgemeester Sofia. De voorstelling van de kijkdozenzoektocht is maar één van de vele activiteiten op het programma van de 'Jong & Wijze Maand' in april. Met dat initiatief wil de stad haar kind- en jeugdvriendelijkheid in de kijker zetten. Deze maand valt er elke dag wel iets te beleven: flashmobs, levensgrote bordspellen van de Wensmens, een tentendorp voor peuters en kleuters op de Vrijdagmarkt of bijvoorbeeld vandaag een aanbod van 'urban sports' aan NEST aan de Zuid. Tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 18 april volgt op de Oude Beestenmarkt een recordpoging bellenblazen. "Met het ruime gamma aan activiteiten geven we kinderen, jongeren en hun ouders of grootouders de kans om kennis te maken met tal van Gentse organisaties die van onze stad een kind- en jeugdvriendelijke plek maken. Ze ontdekken plaatsen die ze nog niet kenden en kunnen sporten, experimenteren of chillen in de publieke ruimte", zegt jeugdschepen Elke Decruynaere (Groen). Het programma is beschikbaar via https://ookmijn.stad.gent/jongenwijs. (YDS)