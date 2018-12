Schoolbus rijdt in op wagens: twee lichtgewonden Jeroen Desmecht

07 december 2018

10u56 0 Gent Een schoolbus is vrijdagochtend ingereden op twee auto’s op de Oudenaardsesteenweg. Beide wagens stonden op dat moment stil voor het zebrapad. Twee inzittenden in één van de wagens raakten lichtgewond.

Het ongeval vond vrijdagochtend rond 8.30 uur plaats op de Oudenaardsesteenweg. Twee wagens stonden stil voor het zebrapad om een voetganger over te laten. De chauffeur van de bus merkte dat te laat op en reed in op de achterste wagen. Die raakte op zijn beurt de voorste wagen.

De schoolbus was op weg naar de Reynaertschool in Oostakker. Er zaten zes kinderen en één begeleider in de bus. Een ziekenwagen kwam preventief ter plaatse, maar de inzittenden van de schoolbus kwamen er met de schrik van af. Twee inzittenden in een auto raakten lichtgewond, maar moesten niet naar het ziekenhuis overgebracht worden. De politie kwam het verkeer regelen. Er werd een andere bus ingezet om de leerlingen op tijd naar school te brengen.