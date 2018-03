School 'ruilen' niet toegestaan AANMELDSYSTEEM SECUNDAIR ONDERWIJS LAAT 540 KINDEREN IN KOU STAAN ERIK DE TROYER

05 maart 2018

02u44 0 Gent Het Gentse aanmeldsysteem voor het secundair onderwijs zorgt voor heel wat beroering. Naar schatting 540 leerlingen hebben geen ticket gekregen voor de school van hun voorkeur, met als gevolg: bittere ontgoocheling. Heel wat ouders plannen nu al juridische stappen en zijn van plan een school te 'ruilen'.

Voor het eerste voerde de stad Gent een online aanmeldsysteem in voor het secundair onderwijs. Dat moest ervoor zorgen dat er aan de schoolpoorten niet meer gekampeerd werd, een probleem waar de stad al meer dan 10 jaar mee kampt. In totaal kreeg 88 percent de school van eerste keuze, maar dat betekent wel dat zo'n 540 kinderen niet in de school van hun voorkeur terechtkunnen.





Profvoetballer

"Mijn zoon Isha is er het hart van in. Hij kon vrijdag zelfs niet naar school, zo diep zit hij in de put", zegt Elena Lievens. "Mijn zoon wil profvoetballer worden, maar er is in heel de provincie maar één school waar men een topsportopleiding kan volgen, namelijk de Middenschool Atheneum Voskenslaan. Hij heeft zelfs een toegangsproef doorstaan en is geslaagd. De ontgoocheling was dan ook groot toen bleek dat hij Don Bosco als school kreeg toegewezen."





Sint-Bavo

Elena bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar ouders die in de omgekeerde situatie zaten. Tot haar grote verbazing vond ze er op een dag tijd negen die Don Bosco als eerste keuze gaven, maar de Voskenslaan als tweede keuze. "Ik wil de stad proberen overtuigen om ons te laten ruilen. Als ze dat niet toelaten stappen we naar de rechtbank", zegt ze.





Een gelijkaardig verhaal in Wondelgem bij het gezin Wolfensberger. Dochter Kyara had daar haar zinnen gezet op Sint-Bavo. "Ze wil graag Latijn volgen, maar dan met de invalshoek dat de lessen in het Frans of het Engels gegeven worden. We hebben de school bezocht en ze bloeide er helemaal open. Dit was écht wat ze wou", zegt papa Kurt. "Maar vrijdag kregen we de melding dat ze naar het Sint-Lievenscollege moet. Er zijn veel traantjes gevloeid, want de opleiding waar ze haar zinnen op gezet heeft, bestaat daar niet." Kurt richtte een Facebookpagina op en binnen de kortste keren had hij 40 ouders verzameld die in een gelijkaardige situatie zaten. "We gaan ons verenigen en dit aanvechten. Schoolkeuze is een basisrecht en dat wordt hier volledig met de voeten getreden."





Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) zegt dat ze de reacties van ouders begrijpt. "We moesten iets doen, anders zaten er dit jaar kamperende ouders voor tien schoolpoorten. Het systeem heeft ook gewerkt, er werd niet gekampeerd, maar ik begrijp de frustraties van de ouders."





"Plaatsen ruilen kunnen we alvast niet toestaan. Iedereen heeft een ticket voor een school gekregen en een plaats op de wachtlijst voor de andere scholen op de lijst. Als men gaat ruilen, steekt men eigenlijk anderen op de wachtlijst voor. De plaatsen worden toegewezen via loting. Iedereen die een bepaalde school op de verlanglijst heeft gezet wordt in één grote pot gestopt en daarna wordt men uitgeloot."





Ook de directie van Sint-Bavo is boos. "We hebben families met generaties na mekaar aan leerlingen bij Sint-Bavo wiens kinderen nu geen ticket krijgen", zegt Hilde Allaert. Ze noemt het systeem 'ethisch onaanvaardbaar'.