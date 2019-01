Schone boosheid De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

18 januari 2019

18u02 0

Ik had het eerder al over het Gentse onvermogen om hard actie te voeren. Terwijl we in de media om de oren geslagen worden met onaangename beelden van kwade mensen, gaat het er in onze stad nog steeds vrolijk aan toe. Bij de beelden van het protest in Frankrijk en Wallonië past een soundtrack van harde metal, bij de Gentse acties hoor je spontaan harpmuziek.

Gentenaars uiten hun ongenoegen ook, maar anders. Elders worden er stenen gegooid. Om in het Gentse stenen te zien vliegen moet je naar Gentbrugge, misschien betoogt het viaduct wel tegen haar verwaarlozing. Op de nieuwjaarsreceptie onder de Stadshal pakte Stefaan De Winter, de onnavolgbare frontman van het al even fantastische Die Verdammte Spielerei uit met ludiek protest. Hij deelde Christophe Peeters-maskers uit, uit onvrede over wat de ex-schepen is aangedaan. Waar elders in de wereld het waterkanon wordt ingezet, reageerde de Gentse politie met: “zet dat masker op je achterhoofd, dan riskeer je geen GAS-boete”. Grimmiger wordt het niet in 9000.

Zelfs in dat hele spijbelen-voor-het-milieu-gedoe onderscheiden we ons. In het hele land is het genoeg dat leerlingen een aanwezigheids-selfie nemen om een strafstudie te ontlopen. In het atheneum van Gentbrugge vonden ze dat nog te ongehoorzaam en organiseerden ze een Youth for Climate schooluitstap, met leerkrachten en directie erbij. De inspiratie haalden ze uit het handboek ‘hoe verwijder je chirurgisch alle rebellie uit jongelui’.

De nobelprijs voor alternatieve uiting van verontwaardiging gaat naar Mikhail Bezverkhni, de violist die de Sint-Annakerk wil redden uit de klauwen van een supermarktketen. Waar elders demonstranten worden bespoten met traangas, krijg je op de trappen van de kerk tranen in de ogen van Bach.

Zin voor schoonheid hebben we hier wel, zelfs als we boos zijn.