Scholieren protesteren tegen seksisme 30 januari 2018

02u48 0

Een dertigtal scholieren van Kunsthumaniora Sint-Lucas heeft gisterenmiddag een protestactie gehouden aan de schoolpoort in het kader van #metoo. "Met een petitie, die door 200 scholieren en personeelsleden ondertekend werd, willen we druk zetten op de directie om seksisme bespreekbaar te maken op school en stappen te ondernemen om het te bestrijden", zegt Mai Vermeulen, woordvoerster van de campagne. "Er is hier niet meteen sprake van concrete gevallen op school, maar overvolle klassen en overwerkte leerkrachten beperken de ruimte om over dit soort onderwerpen te praten. Er zijn meer middelen nodig voor onderwijs maar toch kan de school ook stappen ondernemen die de strijd tegen seksisme mee ondersteunen. Wij eisen degelijke lessen seksuele voorlichting die niet alleen gericht zijn op heteroseksualiteit en waarin wordt ingegaan op seksisme. We pleiten ook voor gratis maandverbanden en tampons in iedere WC", vult Femke Vanhoute aan. (YDS)