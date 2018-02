Scholen en bedrijven warmen zich op voor Dikketruiendag 07 februari 2018

02u49 0 Gent De verwarming een graadje lager zetten en een extra dikke pull aantrekken om energie te besparen; dat is al jaren de filosofie achter 'Dikketruiendag'.

Ook in onze regio namen scholen en bedrijven gisteren massaal deel aan het initiatief. In basisschool Westerhem in Sint-Denijs-Westrem werd gekozen voor een creatieve invulling. "Omdat de verwarming automatisch geregeld wordt, kunnen we ze niet lager zetten. In de plaats kregen alle leerlingen een klasgenootje toegewezen. De opdracht is dat iedereen elkaar een 'warme' dag bezorgt", klinkt het. Alle leerlingen kregen ook warme chocolademelk. Bij het Gentse bedrijf Revive aan de Nieuwewandeling werd gisteren toepasselijk gekozen voor een groene outfit. De projectontwikkelaar legt in al haar projecten de nadruk op duurzaamheid en spoorde zijn werknemers aan om grijze kledij in te ruilen voor 'frisgroen'. In Wetteren tot slot gingen de leerlingen van Mariagaard gehuld in warme kledij op stap met een kudde alpaca's. (DVL/YDS)