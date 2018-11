Schoenendief wordt veroordeeld, maar mag cel verlaten Sam Ooghe

30 november 2018

12u20 0 Gent Een dief is vandaag in Gent veroordeeld tot een celstraf met uitstel voor het stelen van schoenen in kledingwinkel Hennis & Mauritz (H&M).

De man zat al even vast in voorhechtenis. Aangezien zijn celstraf met uitstel uitgesproken werd, mag hij de gevangenis vandaag normaal gezien verlaten. Alleen als het parket in beroep zou gaan, blijft hij nog even in de cel.

De man werd duidelijk gezien op camerabeelden, en hij bekende de feiten ook volledig tijdens de behandeling van zijn dossier, twee weken geleden. “Het gedrag van de beklaagde getuigt van een gebrek aan respect voor andermans eigendomsrecht”, sprak rechter Blomme tijdens het vonnis. “De hele samenleving wordt zo benadeeld, omdat handelaars moeten investeren in dure beveiliging, wat doorgerekend wordt aan de klanten.”

Begaat de man in de komende vijf jaar nog een misdrijf, treedt de uitgestelde celstraf van zeven maanden in werking.