Schipper onderkoeld na val in kanaal, reddingsboot slaat ook los Wouter Spillebeen

20 december 2018

13u47 5 Gent Een schipper die donderdagochtend ter hoogte van Sint-Kruis-Winkel in het water belandde, is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer moest nadien ook de losgeslagen reddingssloep beveiligen.

De brandweerpost van Zelzate kreeg rond 9.20 uur de oproep binnen dat een schipper in het kanaal was beland ter hoogte van staalreus ArcelorMittal. De brandweermannen rukten meteen uit, maar de bemanning van het schip schoot ook in actie. Met een reddingssloep konden ze de verkleumde schipper uit het water halen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis met onderkoelingsverschijnselen.

De taak van de brandweer was echter nog niet afgelopen, want meteen na de reddingsactie sloeg ook het reddingsbootje van het schip los. De brandweermannen moesten het bootje terug helpen vastmaken en haalden de inzittende van de boot eruit. Die kloeg over rugpijn, maar raakte uiteindelijk niet ernstig gewond.