Schimmelwoningen zijn zes maanden na de Pano-reportage nog steeds een probleem: “We worden ziek”

30 maart 2019

08u05 3 Gent In Gent wonen nog 7 gezinnen in een ongeschikte sociale woning, klonk het deze week. Toch blijkt dat maar het topje van de ijsberg te zijn. Wij mochten op bezoek bij bewoners van een heel schimmelblok in de Kikvorsstraat van huisvestingsmaatschappij De Gentse Haard. Niet ongeschikt verklaard, maar ook verre van leefbaar. “We kampen al jaren met schimmel en worden er letterlijk ziek van, maar men wil er gewoon niets aan doen.”

Een half jaar geleden werd de beruchte Pano-reportage over de schimmelwoningen in Gent uitgezonden. In de Sint-Bernadettewijk woonden heel wat gezinnen in woningen die ongeschikt werden verklaard, intussen werd er wel nog steeds huishuur gevraagd. Het bracht – net voor de verkiezingen – een schokgolf teweeg door de Gentse politiek.

Deze week kwamen de schimmelwoningen weer ter sprake in de gemeenteraad. “Er wonen nog maar zeven gezinnen in een ongeschikt verklaarde woning”, wist schepen Tine Heyse (Groen) te melden. “Ze verklaarde dat het probleem met spoed moest aangepakt worden maar dat het ook veel tijd zal vragen.”

In het woonblok van de Kikvorsstraat 124 tot 136 moet men met die cijfers eens lachen. Ook daar zit zwarte schimmel op de muren, de vloeren en de plafonds. “Ik heb mijn behangpapier dat loskomt wat vastgekleefd met plakband. Zo hoop ik alles toch wat toonbaar te houden, maar onder dat behang zien de muren zwart van de schimmel. Ik kamp al jaren met chronische bronchitis, het is niet moeilijk te raden waar dat vandaan komt”, legt bewoonster Eva Wolter (79) uit.

Zelf aannemer zoeken

Dakproblemen blijken de oorzaak te zijn van de schimmel. “Tien jaar geleden al zijn de problemen hier begonnen. Toen is hier enorm veel water binnengestroomd. Ik woon op de tweede verdieping, maar mijn appartement stond onder water. Dat probleem is nooit grondig aangepakt en er blijft water via het dak in de muren lopen. We hebben dat tal van keren gemeld, maar we krijgen dan als antwoord dat we zelf een aannemer moeten zoeken. Dat is toch niet ernstig?”

Ook in andere appartementen in het gebouw is er sprake van veel schimmel. “Een bewoonster heeft een dochtertje van vier dat elke maand naar de dokter moet voor problemen met de luchtwegen”, zegt Joris Cools die zich het lot van de bewoners aantrekt. “Je kan door sommige spleten het water gewoon naar beneden zien lopen, recht naar de stroomdraden. Keukenkasten staan gezwollen door het vocht, tapijten moeten weggegooid worden,... Het is een onleefbare toestand.”

Na enkele maanden werd het papier van ongeschiktheid van onze woning verwijderd. Er was een stopcontact vervangen, de schimmel zat nog altijd op de muren Eva Wolter

Opvallend is dat de woningen in juli van 2018 even ongeschikt werden verklaard. Uit de documenten blijkt dat elektrocutiegevaar, waterinsijpeling en algemene beschadigingen werden aangehaald als reden. “Enkele maanden later werd dat papier van de ongeschiktheid verwijderd. Er was enkel een stopcontact vervangen, de schimmel zat nog altijd op de muren”, zegt Eva.

Ondanks herhaaldelijk aandringen was er niemand beschikbaar bij huisvestingsmaatschappij de Gentse Haard om te reageren.

Schepen van wonen Tine Heyse wil wel reageren, al benadrukt ze dat de Gentse Haard in dit geval de verantwoordelijke is, waardoor ze niet kan ingaan op dit specifiek dossier. “Ik steek zeker niet weg dat er in Gent ongelooflijk veel slechte woningen zijn, niet alleen bij de sociale woningen maar ook op de private huurmarkt. Het probleem is groot. Wij hebben weet van zeven ongeschikte woningen bij WoninGent buiten de Sint-Bernadettewijk. Het gaat dan om dossiers waarin we de bewoners niet kunnen bereiken. Andere sociale huisvestingsmaatschappijen hebben volgens onze gegevens geen ongeschikt verklaarde maar bewoonde woningen. Een ongeschikt verklaarde woning wil ook niet noodzakelijk zeggen dat er niet meer gewoond mag worden. Het is iets anders dan een onbewoonbaar verklaarde woning.”