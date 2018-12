Schild & Vrienden-leden verdwijnen niet uit belangrijke UGent-raad Sam Ooghe

24 december 2018

10u07 6 Gent De twee Schild & Vrienden-leden die in de Sociale Raad van de UGent zetelen, mogen ondanks studentenprotest hun zitje behouden. Eerder werd kopman Dries Van Langenhove wel uit de Raad van Bestuur gezet.

Voor de zetels in de Raad van Bestuur en de Sociale Raad worden interne verkiezingen georganiseerd. In mei dit jaar werden daarvoor respectievelijk Dries Van Langenhove en Louis De Stoop verkozen voor de Raad van Bestuur, en Louis Ampe en Dries Van Meirhaeghe voor de Sociale Raad. Het viertal voerde samen campagne, en bleek onderling verbonden door een lidmaatschap bij de extreemrechtse jongerenvereniging Schild & Vrienden.

Petitie

Na de veelbesproken Pano-reportage van september dit jaar, waar duidelijk werd dat Schild & Vrienden er achter de schermen radicale, nazistische en racistische meningen op nahield, en de bedoeling had om in bepaalde organen te 'infiltreren’, schorste de UGent-rector Dries Van Langenhove voor zijn mandaat in de Raad van Bestuur. Opvolger Louis De Stoop zette in de hetze een stap achteruit.

Ook tegen dat andere duo, Louis Ampe en Dries Van Meirhaeghe, rees protest. Bij een actie in oktober overhandigden studenten nog een petitie met 3.633 handtekeningen, om te eisen dat het duo net als zijn kopman de belangrijke UGent-Raad zou verlaten. Rector Rik Van de Walle nam daarvan akte. “We gaan de petitie in alle rust en stilte bekijken”, reageerde hij kort. “We zullen ons beraden.”

Onze redactie vernam bij de UGent dat de rector geen actie zal ondernemen tegen het duo. Volgens de woordvoerder ligt het probleem, zoals de rector zelf vertelde in september, bij de figuur Dries Van Langenhove. De UGent noemt Van Meirhaeghe en Ampe ook steevast "vermeende leden van Schild & Vrienden”, al werden hun linken met de jongerenvereniging ons bij meerdere betrouwbare bronnen bevestigd. Ondertussen volgde Louis Ampe dus al meerdere vergaderingen mee in de Sociale Raad.

Het duo zelf is niet bereikbaar voor commentaar.