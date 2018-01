Schietpartij Zuidstationstraat was afrekening binnen Albanese familie 02u47 0

De schietpartij, die in de nacht van 24 op 25 november 2015 de Zuidstationstraat in Gent had opgeschrikt, was een afrekening binnen het Albanese milieu. De zaak werd gisteren ingeleid in de rechtbank, waarbij onder meer camerabeelden uit de Zuidstationstraat werden getoond. Daarop is te zien hoe een man twee broers, die een witte stok bij zich hadden, van dichtbij beschiet op de hoek van de Zuidstationstraat met de Vlaanderenstraat. Na het eerste schot stak de verdachte de straat over en hij loste een tweede schot. Over de grond van de zaak zullen de advocaten op 14 maart verder pleiten. (JEW)