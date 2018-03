Schietpartij Zuidbuurt: 7 jaar cel 29 maart 2018

Een Albanese man is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar, omdat hij in november 2015 twee schoten loste bij een familievete in Gent.





Twee broers raakten daarbij lichtgewond. Volgens de rechtbank had de schutter de intentie om te doden. De feiten dateren van november 2015. Volgens de schutter hadden de twee broers zijn vader bedreigd en wilde hij hen een lesje leren. Tussen de twee clans kwam het al tot een vechtpartij, twee maanden eerder. Maar in november nam de man een vuurwapen mee. Eerst vuurde hij tweemaal boven de hoofden van de broers, maar toen ze hem aanvielen, richtte hij op hun lichamen. Ze raakten allebei lichtgewond. "Maar ze mogen van geluk spreken", zei rechter Hans De Waele tijdens het vonnis. "Voor de rechtbank staat vast dat de schutter de intentie had om te doden." Daarom wordt de beklaagde veroordeeld voor poging doodslag. Nog drie andere familieleden stonden terecht voor een vechtpartij. Twee kregen de vrijspraak, één man moet zes maanden naar de cel.





