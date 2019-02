Scherf van ingeslagen ruit in rugzak, maar man blijft diefstal in boekhandel ontkennen Wouter Spillebeen

01 februari 2019

15u59 0 Gent Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van veertien maanden voor een Poolse man die vorige maand de deur van boekenwinkel Verhalenhuis in de Hovensiersstraat in Ledeberg insloeg. De man werd vlak bij de winkel opgepakt met de gestolen goederen, maar bleef toch ontkennen.

Het raam in de deur van de boekenwinkel werd ‘s avonds laat met een baseballbat ingeslagen. De dader ging ervandoor met een aantal zaken, waaronder de lade van de kassa. Getuigen zagen de man naar buiten klauteren, waarna hij aan een auto kleren uitdeed en een bloedspoor achterliet. De politie kon de verdachte op enkele tientallen meters van de boekenwinkel oppakken. Hij had een wonde aan de rechterhand en een scherf van de ingeslagen ruit in zijn rugzak. De kassa en gestolen boekenbonnen werden ook in zijn buurt teruggevonden.

De man werd ook herkend als de dief die eerder die dag met een breekmes het alarm van een jas sneed in de klerenwinkel 9K in Dok Noord om er dan met de jas vandoor te gaan. Omdat hij eerder al veroordeeld werd tot vier maanden cel wegens diefstal, besloot de procureur deze keer veertien maanden te vragen.

Toch ontkende de man dat hij iets te maken had met de inbraak in het Verhalenhuis. “Ik heb niets gestolen in de boekhandel”, beweerde hij. “Maar ik had die dag veel gedronken en ik herinner me niet veel.” Ook dat hij al een eerdere veroordeling op zijn kerfstok heeft, was de man vergeten. Op 15 februari kent hij zijn nieuwe straf.