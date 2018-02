Schepen van alle markten thuis: Resul Tapmaz (sp.a) bekwaamt zich in zwaardvechten 22 februari 2018

02u51 0 Gent Het hoeft niet altijd voetbal of wielrennen te zijn. Bij de Gentse Ko Jika Kendo Club kan je je verdiepen in Kendo: Japans zwaardvechten.

Schepen van Sport Resul Tapmaz (sp.a) bracht de bijzondere club gisteren een bezoek tijdens één van hun trainingsmomenten in de sporthal aan Tolhuis. Voor even nam hij ook zelf het zwaard op. "De aanwezigheid van de schepen is voor onze club een ondersteuning bij de voorbereiding van onze 26ste Internationaal Ko Jika Lentetornooi voor juniores dat zaterdag 5 en zondag 6 mei plaatsvindt", zegt voorzitter Marie-France Mercy.





Motor van Gent

"Het tornooi is het grootste in zijn soort in Europa. We zijn wel nog op zoek naar een locatie om de 200 deelnemers te slapen te leggen en hopen op hulp van de stad", aldus Mercy. Een medewerker van de schepen beloofde de vraag voor te leggen aan de sportdienst. "De echte motor van Gent zijn en blijven onze vele sportclubs en hun leden. Het is aan ons als stadsbestuur om de clubs goed te omkaderen en te doen floreren", aldus Tapmaz.





(YDS)