Schepen Peeters in skybox 24 februari 2018

02u52 0

In Ledeberg zijn gisteren de carnavalsfeesten op gang geschoten. 's Avonds in de Feestzaal op het Ledebergplein trok feestenschepen Christophe Peeters (Open Vld) plots alle aandacht naar zich toe. Peeters maakt er al sinds zijn aanstelling een punt van verkleed naar Karnaval Ledeberg te trekken, maar zijn outfit gisteren was op zijn zachtst gezegd gewaagd te noemen. Hij had zich - letterlijk - in een voetbal gehesen en droeg een doorzichtige Curver box met zich mee, met daarin een fles champagne. Het opschrift 'skaaibox' maakte meteen duidelijk waar het om draaide. De hele heisa rond de financiële constructie van de Ghelamco Arena ligt nog heel vers in het geheugen. Vooral de skybox van de stad schoot bij het grote publiek in het verkeerde keelgat. Op het kostuum van Peeters komen dus ongetwijfeld nog politieke reacties (VDS)





Meer over Christophe Peeters

politiek