Schattige tweeling geeft immuunstoornis een gezicht “Te weinig mensen kennen die ziekte” Sabine Van Damme

08 november 2018

15u20 6 Gent Een blog vol foto’s van een eeneiige tweeling van net geen twee jaar oud, het zou het toppunt van schattigheid kunnen zijn. Maar Aster en Ramses lijden aan een immuunstoornis en ook hun behandeling wordt in beeld gebracht. “Omdat te weinig mensen weten wat dat is en sommigen misschien zélf met zo’n ziekte rondlopen zonder het te weten”, zegt mama Melanie Goethals (29)

PID heet de immuunstoornis waar Aster en Ramses Van Couter aan lijden. Als identieke tweeling hebben ze het allebei. “Uiteraard stond dat niet op ons lijstje met dromen en wensen voor onze jongens”, vertelt Melanie. “En leuk is het niet, maar het kon ook erger zijn. We kunnen er tenminste iets aan doen.”

De tweeling werd iets te vroeg geboren, op 35 weken. Eerst ging alles goed, maar zodra ze naar de crèche gingen, werden ze constant ziek. “Meestal waren het maag-darm-infecties of luchtweginfecties, altijd viraal. Het zijn onze eerste kindjes, dus we geloofden aanvankelijk de mensen die vertelden dat het ‘normaal’ is, dat kleine kindjes altijd ziek zijn. Alleen zei ons buikgevoel iets anders. De kinderarts heeft ons gelukkig altijd ernstig genomen, en heeft eigenlijk heel snel de link gelegd naar een immuunstoornis, zeker toen ze niet meer bleken te groeien. De diagnose PID kwam uiteraard hard aan. Maar er is hoop. De kans bestaat dat de jongens hier tijdens hun kleuterjaren uit groeien. Daar geloven we ook echt in. Als dat niet gebeurt, zullen ze er levenslang last van hebben.” (lees verder onder de foto’s)

PID is een immuunziekte met wel 250 varianten. Bij Aster en Ramses komt het erop neer dat ze te weinig antistoffen aanmaken, wat verklaart waarom ze zo snel ziek worden. Daarom moeten de jongens elke week een inspuiting krijgen met antistoffen, volgens het principe van een baxter. Melanie en haar man Niels Van Couter (33) dienen die zelf toe, thuis. Maar dat vergt meer handen dan ze zelf hebben, vooral omdat beide jongens gelijktijdig behandeld worden. “Daarom hebben we hulp gevraagd aan al onze vrienden en familie. Elke zondag organiseren we een brunch, waar altijd iemand is. Meestal prik ik zelf beide jongens aan, soms doet Niels er ook één. We moeten een naaldje in hun billetje prikken en verbinden met een spuit, die de antistoffen langzaam laat inlopen. Dat duurt 45 minuten, dus gaat de spuit in een rugzakje. De helpende handen moeten vooral het kindje animeren waar wij op dat moment niet mee bezig zijn, al vragen we soms ook om een beentje te helpen vasthouden bij het prikken. De jongens weten wat hen te wachten staat, en uiteraard vinden ze het niet leuk. Maar door er telkens een gezellige boel van te maken op zondag, en hen na de behandeling te overladen met knuffels en applaus, maken we er toch altijd het beste van.”

Zo’n hele ‘baxterzondag’ staat nu in geuren en kleuren, met foto’s, op Melanies blog. “Ja, het is een inkijk in een heel persoonlijk deel van ons leven, waarmee we ons kwetsbaar opstellen. Maar we willen deze relatief onbekende ziekte via onze jongens een gezicht geven. “Immuunstoornissen komen veel vaker voor dan men denkt, maar veel mensen kennen dat niet. Sommigen lopen er zélf mee rond, zonder het te weten, wat uiteraard hun levenskwaliteit en soms zelfs hun levensduur omlaag haalt. Net daarom is het belangrijk dat deze stoornis aandacht krijgt. En we tonen meteen ook dat het geen schande is om hulp te vragen. Want ook dat is in Vlaanderen geen evidentie.”

Het verhaal van Aster en Ramses staat op de Instagram en de site van Melanie Goethals. Ze doen ook een actie voor de Warmste Week, onder ‘Aster en Ramses for life’.