Schat, vanavond eten we overschotjes NIEUWE APP VERKOOPT RESTJES HORECAZAKEN AAN HALVE PRIJS YANNICK DE SPIEGELEIR

21 februari 2018

02u46 0 Gent Een overtollige maaltijd van de vuilnisbak redden? Vanaf volgende week donderdag maakt de Deense app 'Too Good to Go' het mogelijk in 40 Gentse horecazaken. Tegen hoogstens de helft van de prijs kan je een overschotje bestellen dat anders wordt weggegooid. "Een win-winsituatie voor de restaurants, de klant én het milieu", klinkt het bij initiatiefnemer Jonas Mallisse.

Drie jaar geleden opgericht in Denemarken is Too Good To Go nu al een succesvol fenomeen in verschillende Europese landen. In totaal werden zo al 3 miljoen maaltijden gered van de vuilbak. De Belgische primeur voor de app die de strijd met voedselverspilling aanbindt, is weggelegd voor Gent. Geen toeval wellicht, want met het Restorestje bestaat er al een systeem om je overschot op restaurant mee te nemen naar huis. Na de opstart in Gent wil het jonge bedrijf de komende weken en maanden naar de rest van België uitbreiden.





Magic Box

Too Good To Go of 'te goed om weg te gooien' werkt via een mobiele applicatie. "De klant vindt bij het openen van onze app zaken in de buurt die overtollige maaltijden of voedseloverschotten aanbieden. Wat er in zijn of haar 'magic box' zit, is afhankelijk van wat er die dag overblijft. Daardoor blijft iedere bestelling een heerlijke verrassing. De prijs bedraagt maximaal de helft van de oorspronkelijke prijs. Handelaars kunnen zich zelf aansluiten bij Too Good To Go, om de stap naar het weggooien van overgebleven voedsel nog kleiner te maken. Bovendien moedigen we de consument aan om zelf eigen opbergdoosjes mee te brengen naar de zaak. Op die manier wordt er geen extra afval gecreëerd. Win-win voor zowel consument, producent, als voor het klimaat", verduidelijkt Malisse.





Voedselverspilling

In Gent hebben zich reeds een veertigtal zaken aangesloten bij Too Good to Go (zie kader, red.). Romain Roquette, een saladebar met vestigingen aan de Nederkouter en het Oktrooiplein aan de Dampoort, springt mee op de kar. "We maken in onze zaken sowieso al een prioriteit van de strijd tegen voedselverspilling", benadrukt Jordi Coppers, assistent-manager van Romain Roquette in de Nederkouter.





Basissalades

"Met een achttal basissalades op onze kaart kunnen we redelijk goed inschatten hoeveel verse ingrediënten we elke dag nodig hebben. Voor de soep die we aanbieden is het dan weer moeilijker omdat deze dagelijks wisselt. We staan achter het idee van Too Good To Go en door de app hopen we mensen te bereiken die nu misschien nog moeilijker de weg vinden naar onze zaak. Zo worden salades door veel mensen in eerste instantie nog altijd beschouwd als een lunch, maar ze kunnen ook perfect dienen als avondmaal", aldus Coppers.