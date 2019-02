Schade door steenmarters? Regel het met het Agentschap Natuur en Bos Sabine Van Damme

26 februari 2019

10u18 0 Gent In Gent komen steeds meer steenmarters voor, en die beesten kunnen wel voor wat schade zorgen. Ze bijten niet alleen kippen dood, maar knagen ook graag aan kabels, bij voorkeur die onder de motorkap van een auto. Natuur en Bos biedt raad, en schadevergoedingen.

“In Gent komen steeds meer steenmarters voor”, stelt Gabi De Boever (VB) vast, “en die beesten zorgen geregeld voor schade. Wat kunnen we daar tegen doen?” Niks, zo blijkt, want steenmarters zijn beschermd, dus je mag ze niet even gemakshalve de nek omwringen, zelfs niet als ze een nagelnieuwe auto op de oprit onklaar hebben gemaakt.

“Steenmarters zijn ook nuttige beestjes”, klinkt het bij bevoegd schepen Astrid De Bruycker. “Ze verdelgen ratten. Ze zijn al 15 jaar aanwezig in Gent, en hun verspreiding neemt toe. Ze zitten eigenlijk al overal. Het aantal klachten bij de stad daarover is vrij beperkt, we kregen de voorbije jaren slechts een vijftal meldingen. We kunnen mensen die een steenmarter te gast hebben alleen maar aanmoedigen om preventieve maatregelen te nemen, zodat de beestjes geen schade kunnen aanrichten. Tips daarvoor vind je op de site van het Agentschap Natuur en Bos. Het gaat dan over het goed afsluiten van bijvoorbeeld kippenrennen, of elektrische matjes om ze weg te houden van auto’s. Heb je toch schade, dan kan je een schadevergoeding aanvragen bij datzelfde Agentschap Natuur en Bos.”