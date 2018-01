Schaatsen onder Stadshal kan je nat pak bezorgen 02u42 0 Foto Wannes Nimmegeers Het water kan tot 5 centimeter hoog staan op de schaatspiste.

De Gentse Winterfeesten lopen nog tot en met zondag, maar de laatste dagen hebben ze toch wat problemen met de ijspiste onder de Stadshal. Die lijkt soms meer op een vijver. Vooral aan de kant van de lift staat het water soms tot 5 centimeter hoog. "Dat komt door de wind", zegt organisator Bart Goekint. "Door de buisjes onder het ijs loopt een gekoelde vloeistof van -12 graden. Normaal zorgt het ijs zelf voor een isolerende laag, waardoor warmte op zich geen probleem vormt voor de schaatsbaan. Maar de wind blaast die isolerende laag gewoon weg. We zetten al twee jaar dennenbomen langs de kant van de green, net om die wind tegen te houden. Maar de laatste dagen waait het wel enorm hard natuurlijk, én is het ook nog eens warm. Zodra de wind gaat liggen vriest alles weer netjes aan." Voorlopig houdt iedereen die valt er niet alleen een blauwe plek, maar ook een natte broek aan over. Het weer was overigens de hele periode lang niet schitterend voor de Winterfeesten. Toch wordt geschat dat deze editie zal afklokken op even veel bezoekers als vorig jaar, en mag er dus van een succes gesproken worden.





(VDS)