Scanwagen perte totale na zware aanrijding 03 juli 2018

02u43 0 Gent Pech voor het Gentse Mobiliteitsbedrijf. Hun scanwagen, die automatisch geparkeerde auto's controleert waardoor de pakkans groter is, is gisteren vernield na een zware aanrijding op de Watersportbaan.

Rond 17.45 uur ging het mis op het kruispunt van de Noorderlaan en de Constant Dosscheweg. "Die scanwagen reed zo'n vijftig meter voor mij langs de Watersportbaan in de richting van de R4", vertelt Jens, die met zijn Kia betrokken raakte bij de zware aanrijding. "Plots maakte die bestuurder een manoeuvre om zich te keren. Dat had ik echt niet verwacht, want zoals hij dat deed mag je niet keren. Ik kon hem dan ook niet meer ontwijken."





De klap was heel zwaar. De gloednieuwe Kia Sportage van Jens ramde de scanwagen vol in de flank. De bestuurder van de boetewagen liep lichte verwondingen op en werd op aanraden van zijn baas preventief overgebracht naar het Jan Palfijnziekenhuis. Jens liep wat lichte verwondingen op aan zijn aangezicht. "Hij heeft erg veel geluk gehad dat hij het heeft overleefd. De impact aan de bestuurderskant was groot." De politie onderzoekt nu wat er fout liep bij het ongeval. Wie ter hoogte van de Constant Dosscheweg wil keren, moet hiervoor rond een verkeerseiland rijden. Een pijl geeft ook nog eens de juiste rijrichting aan. De chauffeur van de scanwagen gebruikte die aangewezen en verplichte route niet. Beide wagens liepen zware schade op en moesten getakeld worden.





Op die manier komt er na iets meer dan een maand al een einde aan het gloednieuwe testproject van het Gentse Mobiliteitsbedrijf.





(JEW/VDS)