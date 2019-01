Scala: “Subsidies? We gaan er niet meer om smeken”



Theater dankt publiek en stelt nieuw seizoen voor Sabine Van Damme

Gent Theater Scala heeft een moeilijke periode achter de rug, maar ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. Dat zegt alvast bezieler Johan Van Hoorde. Zaterdag was er een avond vol optredens en previews voor het nieuwe seizoen, gratis, voor het trouwe publiek. "Het komende seizoen ziet er goed uit, we redden ons wel. We gaan écht niet meer smeken om subsidies."

Scala zat een tijd lang in de financiële problemen, maar bezieler Johan Van Hoorde blijft er keihard voor gaan. Vorig jaar was er sprake van dat de stad Scala eindelijk subsidies zou toekennen, maar daar waren dan wel voorwaarden aan verbonden. Zo zou de cultuurraad van de stad de dagelijkse werking van Scala overnemen. Bezieler Johan Van Hoorde weigerde categoriek.

Hart en ziel

“Voor mij hoeft het niet meer, die subsidies”, zegt hij. “Het geld is meer dan welkom, dat wel. Maar geld staat niet gelijk aan macht. Het is niet omdat de stad ons hier zou subsidiëren, dat ze hier dan zomaar de boel kunnen overnemen. Dat willen we niet. We redden het al meer dan 9 jaar zonder subsidies, het zal de komende jaren ook wel lukken zeker? Ik heb dat theater hier verbouwd, ik heb er mijn hart en ziel in gestoken, ik laat me hier niet buiten zetten.”

En dus wordt keihard verder gewerkt. “Tot de zomer zijn er maar twee weekends in Scala meer vrij”, zegt Johan. “Al de rest is volgeboekt. We hebben dus opnieuw een heel ruim aanbod, van theater over muziek tot musicals.” Dat programma werd zaterdag voorgesteld aan het trouwe publiek tijdens ‘Friends of Scala’, met allerlei korte fragmenten en enkele optredens. Liefst 400 mensen waren ingeschreven om te komen kijken. Deze maand staat bijvoorbeeld Nora op het programma, een monoloog van Tom Schockaert, in februari is er het stuk ‘Je Oma’ waarvan Johan Van Hoorde zelf regisseur is, in maart is er de komedie Toetjes, en uiteraard nog veel meer.

Het hele programma is te vinden op de website van de Scala, waar je ook tickets kan bestellen.