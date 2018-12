Sas van Rouveroij terug naar Vlaams Parlement Sabine Van Damme

12 december 2018

19u19 0 Gent “Als ik burgemeester word, dan kies ik 100% voor Gent”, zo beloofde Mathias De Clercq in de aanloop naar de verkiezingen. Een belofte die hij zal nakomen, en dus geeft hij begin januari zijn ontslag in het Vlaams parlement. Niemand minder dan Sas van Rouveroij zal hem daar opvolgen.

Sas van Rouveroij is een van de nestors van de Gentse politiek, met een stevig palmares qua posities en verwezenlijkingen. Sinds 1985 zetelt hij onafgebroken in de Gentse gemeenteraad, van 1989 tot 2009 was hij schepen in Gent. In 2009 verkaste hij naar het Vlaams parlement, waar hij het tot fractieleider van de liberalen schopte. Maar in 2014 kreeg hij ‘maar’ een opvolgersplaats op de lijst, omdat Mathias De Clercq ook op die lijst stond, en twee mensen uit dezelfde regio nooit samen aan de top van een lijst mogen staan. Hij kon dus niet rechtstreeks verkozen worden, maar kreeg wel de belofte dat Herman De Croo in 2016 zijn plaats zou afstaan. De Croo deed dat niet, en zit vandaag nog steeds in het Vlaams Parlement, waardoor van Rouveroij uit de boot viel. Maar nu Mathias De Clercq burgemeester wordt, kan hij alsnog terugkeren. “En dat ga ik ook doen, ook al is het maar voor vijf maanden. Ik ga eruit halen wat er nog uit te halen valt. En ik ben blij dat ik op deze manier de plooi waarmee mijn politieke carrière daar dreigde te eindigen, alsnog kan glad strijken.” Ondertussen is van Rouveroij voorzitter van de UGent, en dat blijft hij ook.