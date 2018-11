Sans-papiers pleegt ene diefstal na de andere: “Hij moet soms om te overleven” Sam Ooghe

22 november 2018

14u39 0 Gent Een man die zonder geldige vergunning in ons land verblijft, riskeert voor de correctionele rechtbank een celstraf voor een viertal diefstallen in het Gentse. Hij werd eerder deze maand op heterdaad betrapt in de Colruyt in Ledeberg.

Naast het misdrijf in Ledeberg, staat de man terecht voor zakkenrollen in de Overpoort en het Citadelpark, en een diefstal op een werf in Wetteren. Het ging telkens om een relatief kleine buit, zoals een portefeuille, een iPhone of wat sigaretten. De man bekent de feiten, op één na.

“De situatie van mijn cliënt is precair”, pleitte zijn advocaat deze ochtend voor rechter Van Mol. “Hij werkt in het zwart, maar hij kán soms niet anders dan een diefstal plegen om te overleven. Hijzelf wilde het liever niet doen, maar hij zag geen andere uitweg. Als illegaal zal hij niet kunnen werken.” De man moet geregulariseerd worden. “Anders zal hij wel naar een ander land gaan.”

Het parket vordert zes maanden cel.