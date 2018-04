Sanering van 83 miljoen dreigt voor fusiehaven 18 april 2018

Er hangt de nieuwe Vlaams-Nederlandse fusiehaven Nort Sea Port een mogelijke saneringskost van 83 miljoen euro boven het hoofd. Die moet dienen voor het opruimen van het zwaar vervuilde terrein van de vroegere fosforfabriek Thermohos in Vlissingen.





Dat dossier was een groot struikelblok bij de onderhandelingen over de fusie van de havens van Gent en Terneuzen. De Vlamingen vonden dat de Nederlandse overheid een oplossing moest zoeken voor de saneringskosten. Uiteindelijk zouden Het Rijk en de provincie Zeeland elk 28 miljoen euro bijdragen.





Maar nu onderzoekt de Europese commissie of die Nederlands overheidssteun wel wettelijk is. Het zou kunnen gaan om onwettige staatssteun, en als dat het geval is, komt de volledige saneringskost alsnog op de rekening van de fusiehaven.





Of dat consequenties heeft voor de fusie op zich is niet duidelijk. North Sea Port zegt de beslissing van de Europese Commissie af te wachten. (VDS)