Sandra Van Renterghem (N-VA) wil BIN voor Oostakker: “De inwoners zijn al langer vragende partij” Jeffrey Dujardin

20 februari 2019

14u53 0 Gent Gents gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA) vindt dat het tijd is voor een Buurtinformatienetwerk op te starten in Oostakker. “Oostakker was recent opnieuw het slachtoffer van een inbraakgolf. De bewoners zijn er bezorgd”, zegt ze.

Voor gemeenteraadslid Van Renterghem is het duidelijk, de vraag voor een Buurtinformatienetwerk (BIN) is er. “Burgerparticipatie is één van de belangrijke punten in het nieuwe Gentse beleid, dus waarom geen proefproject opzetten voor een BIN in Oostakker”, vraagt ze zich af. “Op de komende gemeenteraad zal ik voorstellen dat de burgemeester opdracht geeft aan de korpschef om een BIN voor Oostakker op te starten. Zowel bewoners als handelaars moeten zich kunnen aansluiten.”

“Het kan de veiligheid in Oostakker verhogen. Een BIN bevordert de sociale controle en vormt een platform om preventief betrouwbare informatie door te geven.” Fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt besluit: “De Gentse centrumstad en de Gentse deelgemeenten zijn niet hetzelfde. Ze hebben verschillende noden. De oprichting van een BIN komt tegemoet aan de specifieke noden van Oostakker, dat gekenmerkt wordt door de combinatie van een verstedelijkt en ook een meer landelijk karakter.”