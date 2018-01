Sandra Bekkari signeert 19 januari 2018

Vlaanderens populairste gezondheidsicoon, Sandra Bekkari, signeert zaterdag haar boeken in de Standaard Boekhandel op de Brugsesteenweg in Mariakerke. Sandra is auteur van de boekenreeks 'Nooit meer diëten'. Sinds augustus zie je haar ook dagelijks op het scherm bij VTM. Ze is geen geschoolde chef, maar heeft enorm veel passie voor lekker én gezond koken. Gerechtjes waar je niet veel tijd voor nodig hebt, die gemakkelijk en toch lekker zijn, dat is haar ding. Sandra Bekkari signeert op zaterdag 20 januari van 10 tot 11.30 uur in de Standaard boekhandel in Mariakerke, Brugsesteenweg 537. (VDS)