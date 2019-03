Sammeke de ‘superflitspaal’ waakt over kinderen in Sint-Denijs-Westrem Sam Ooghe

11 maart 2019

20u17 0 Gent De ‘superflitspaal’ van de Gentse politie, ook wel Sammeke genoemd, zal een week bij basisschool Westerhem in Sint-Denijs-Westrem staan.

De Lidar van de Gentse flikken krijgt elke week een nieuwe standplaats. De bedoeling is vooral om op gevoelige plekken, waar bijvoorbeeld te snel gereden wordt of bij een school, de bestuurders trager te doen rijden. Tot 18 maart staat Sammeke in de Vennestraat. Daar is de maximaal toegelaten snelheid dertig kilometer per uur.