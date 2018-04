Sam Van Houcke opent in juni Maste 04 april 2018

Sam Van Houcke en Stefanie Van Nieuwenhuyze, de vorige eigenaars van Onder De Toren in Hansbeke, openen in juni hun nieuwe restaurant Maste in Gent. De exacte locatie blijft nog even geheim. "We brengen een stukje Denemarken naar Gent", zegt Sam.





In 2013 schopte Sam Van Houcke het tot beste kok van België en nadat hij Onder De Toren op de kaart zette, richt hij nu zijn pijlen op Gent. Het nieuwe restaurant Maste - de naam is een combinatie van de voornamen van Sam en Stefanie - opent in juni de deuren.





"We geven ons huidige concept zowel qua interieur als keuken een Scandinavische toets", zegt Sam. "We gaan nog meer voor pure gerechten met respect voor het product. Geïnspireerd door 'hygge', het Deense begrip voor gezelligheid, willen we een stukje Denemarken naar Gent brengen. De exacte locatie maken we later bekend." (ASD)