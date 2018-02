Salah van Paparazzi viert zonder Lotto-miljonair 16 februari 2018

02u52 0

Iemand heeft in de winkel van Salah Edine-Ouail op de hoek van de Mageleinstraat een winnend Lotto-ticket gekocht, goed voor 1.016.929 euro. Dat gebeurde al in december, maar werd nu pas bekendgemaakt. "Die persoon wenst anoniem te blijven", zeggen Caroline Vangoidsenhoven en Sabine Bruggheman van Lotto. Salah beweert geen flauw idee te hebben wie de winnaar is. Trots hangt hij een vergrote cheque aan zijn deur, en ook de felicitaties neemt hij graag in ontvangst. In 2017 maakte Lotto 7 spelers miljonair, waarvan 4 multimiljonair, in Oost-Vlaanderen alleen al. De laatste 15 jaar telde Oost-Vlaanderen liefst 72 Lotto-miljonairs en 83 grote Lotto-winnaars. "Dankzij de inzet van onze spelers wordt jaarlijks 185,3 miljoen euro subsidie toegekend aan maatschappelijke, humanitaire, wetenschappelijke, culturele en sportieve projecten", stelt Vangoidsenhoven. (VDS)