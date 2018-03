Ruzie tussen truckers ontaardt in steekpartij in Gent: één zwaargewonde Wouter Spillebeen

03 maart 2018

21u10 58 Gent In de Australiëstraat in Gent, een zijstraat van de Afrikalaan die vooral gebruikt wordt als staanplaats voor vrachtwagens, is vanavond iets voor 20 uur een steekpartij gebeurd. Eén man raakte daarbij ernstig gewond.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse in een poging om de man te reanimeren. Intussen plaatste de brandweer een rode tent om het slachtoffer aan het zicht te onttrekken. Momenteel probeert de politie ter plaatse de gebeurtenissen te reconstrueren.

Volgens een trucker die in de straat geparkeerd stond, ontstond een schermutseling tussen twee truckers uit de Balkan. “Ze dronken erg veel en zijn beginnen vechten. Daarbij heeft de ene de andere neergestoken”, zegt hij. De trucker is zwaargewond, maar zou niet in levensgevaar verkeren.