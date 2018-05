Ruwbouw nieuw dierenasiel bijna klaar NOG ÉÉN JAAR AFZIEN IN CITADELPARK, DAARNA NAAR WATERSPORTBAAN SABINE VAN DAMME

11 mei 2018

02u44 0 Gent De mensen van het dierenasiel in het Citadelpark moeten nog een jaar op hun tanden bijten voor ze kunnen verhuizen naar een nieuwbouw van 3 miljoen euro aan de Watersportbaan. De capaciteit zal daar gevoelig groter zijn, en de inrichting een stuk praktischer. Alleen een akoestische studie moet nog gebeuren.

"Twintig jaar al onderhandelen we met de stad over een nieuw asiel, en nu is het eindelijk zo ver", glundert voorzitter Patrick De Rijcke. "Iedereen is tevreden. De locatie aan de Watersportbaan is perfect. We hebben een bushalte vlakbij, achter het asiel komt een park, en als de voetgangersbrug over de Watersportbaan er is, liggen zelfs de Blaarmeersen vlakbij. Perfect dus voor de meer dan 3.000 leden van onze wandelclub, en voor onze honden."





3 miljoen euro

Het nieuwe asiel kost een stevig duit. Voor de locatie is een opstalovereenkomst voor 50 jaar afgesloten. Het gebouw zelf kost 3 miljoen euro. De stad legt 978.000 euro op tafel, de rest hoest de vzw zelf op. "Niet dat wij zo rijk zijn, maar we zijn wel al heel lang aan het sparen", lacht De Rijcke. "De subsidies die we krijgen, hebben we nodig voor de dagelijkse werking, we hebben immers elke maand 5 personeelsleden en dierenartsen te betalen. Ons spaargeld halen we uit activiteiten die we organiseren, en uit legaten. Het gebeurt toch enkele keren per jaar dat we mogen meedelen in een erfenis. Soms gaat dat over veel geld, soms niet. Nog deze week bijvoorbeeld wordt in Monaco een oldtimer geveild die nog van Brigitte Bardot is geweest. De opbrengst is voor ons. Daar verwachten we toch een 70.000 euro voor"





Over een goeie maand zit het nieuwe asiel onder dak. Dan volgt nog een afwerkingsfase, en de verhuis - in stoet - is gepland voor het weekend van 4 en 5 mei volgend jaar. "Het zal hier veel beter zijn. De katten krijgen een buitenruimte, en honden en katten hoeven elkaar nooit meer te zien. Ook bij de honden zal er veel minder passage zijn, wat zal zorgen voor meer rust en minder geblaf. De katten wonen boven, de honden beneden. Omdat de hokken zo ruim zijn, breidt ook onze capaciteit uit. Nu kunnen we 36 honden en 90 katten opvangen. Dat worden 150 katten, en een 50-tal honden, afhankelijk van hoe groot ze zijn. We hebben voor elke soort 2 quarantaineruimtes voorzien, en boven is er ook een opleidingslokaal."





Akoestische studie

De schepenen Martine De Regge en Tine Heyse zijn trots dat ze het dossier dierenasiel eindelijk kunnen afronden. "Er moet alleen nog een akoestische studie komen, om te zien of alles ok is. Het Eiland Malem ligt immers niet zo veraf. In elk geval is al gebruik gemaakt van dempende materialen, zijn de hokken gericht weg van de bewoning, en komt er nog een loods tussen het asiel en de huizen. Bovendien zitten de honden 's nachts sowieso binnen."





De vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming bestaat 150 jaar, en huist sinds de jaren '60 in het afgeleefde maar beschermde gebouw in het Citadelpark. Een nieuwe functie daarvoor is er nog niet.