Rutten reageert: “Pal achter Mathias De Clercq” Sabine Van Damme

27 december 2018

10u09 0 Gent Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten heeft voor het eerst gereageerd op de hele heisa in Gent, waarbij schepen Christophe Peeters opzij is geschoven. “Pal achter Mathias De Clercq”, tweette ze. Maar wat wil dat zeggen? Want Mathias heeft over de hele toestand nog geen woord gezegd.

Dat Peeters met 5.837 stemmen in Gent wordt opzij geschoven voor Sami Souguir, goed voor 2.002 stemmen, dat pikken de Gentse liberalen niet. De achterban van ‘de partij van de burger’ staat op zijn achterste poten. Alle liberale oud-schepenen schreven een brief naar Rutten en De Clercq om ‘deze vergissing recht te zetten’. Maar een reactie kwam er niet. Tot nu dus, met de tweet van partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. “Pal achter Mathias De Clercq. Publieke aanvallen dienen de partij, de Gentenaars en het algemeen belang niet. #Gent.” De reacties die daarop komen zijn vernietigend, en komen van overal. Daardoor lijkt het ‘Gentse probleem Peeters’ plots een probleem voor de hele Open VLD te worden.

Ondertussen liet ook de Gentse (ex-)voorzitter Mick Daman opnieuw van zich horen, vanmorgen in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Hij stelde daar dat hij alleen een stap opzij heeft gezet in het heetst van de strijd, om de gemoederen te bedaren, maar dat hij daar nu spijt van heeft. Hij had het ook over een ‘georchestreerde mediacampagne’.

Het blijft voorlopig afwachten hoe de Gentse liberalen van ‘kamp Peeters’ hierop zullen reageren.