Rutten: “Gent is een les voor de toekomst” Peeters en De Clercq zaten voor eerste keer sinds start commotie samen Erik De Troyer

30 december 2018

21u42 0

Uittredend schepen Christophe Peeters en aantredend burgemeester Mathias De Clerq (beiden Open VLD) hebben dit weekend samen gezeten voor een gesprek. Dat was de eerste keer sinds Peeters aan de kant werd geschoven voor Sami Souguir. Op de inhoud van het gesprek wilde niemand in gaan. De Clercq liet wel al uitschijnen dat Peeters een functie binnen de partij zal krijgen.

De kwestie ‘Christophe Peeters’ heeft bij Open VLD diepe wonden geslagen. Peeters, goed voor 4.837 voorkeursstemmen, moest Sami Souguir (2.002 voorkeursstemmen) laten voorgaan als schepen van . Er volgden open brieven van oudgedienden, facebook-pagina’s uit protest. Een aantal kandidaten vielen de partij zelfs openlijk af.

Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten scheen in het middagjournaal van de VRT voor het eerst haar licht op de situatie in Gent. “Gent is aan vernieuwing toe. Daar treedt een nieuw bestuur aan en vernieuwing is natuurlijk nooit makkelijk, zeker niet als je met zo veel goeie mensen aan de start kan verschijnen. Het is een luxe-situatie met heel wat mensen die het heel goed kunnen doen als schepen”, aldus Rutten.

“Ik denk dat dit een les moet zijn voor de volgende keer. Je spreekt best op voorhand goed af hoe je schepenen zal aanduiden”, zei ze. Al haastte zich om er aan toe te voegen dat het belangrijk was dat een keuze werd gemaakt en dat de procedure correct verliep. “Het is belangrijk dat die ploeg kan beginnen. Sami zal dat goed doen. Nie Neuten, zoals ze in Gent zeggen, maar werken.”

Volgens Gwendolyn Rutten komt een er nog een tweede gesprek tussen De Clercq en Peeters. Op de inhoud van het eerste gesprek wou ook zij niet ingaan. Echt hartelijk lijkt dat gesprek niet verlopen te zijn. Volgens Mathias De Clercq was het een ‘goed’ gesprek. Christophe Peeters houdt het bij een eerste gesprek.

De vraag is nu welke compensatie Peeters kan krijgen. “Krijgt hij een prominente plaats op de kieslijst voor de nationale verkiezingen? Krijgt hij een functie binnen Open VLD Gent of in de hogere echelons van de partij? Voorlopig is dat niet duidelijk. “Christophe Peeters is een goede schepen geweest en een goeie VLD’er, hij hoort bij de familie’, liet Gwendolyn Rutten dit weekend optekenen. De Clercq verklaarde overtuigd te zijn dat dat Christophe Peeters een prominente rol zal blijven spelen in zijn partij. “Ik zal me daartoe ook engageren”, klonk het eerder deze week.

De meest logische stap lijkt het lijsttrekkerschap op de lijst voor de volgende verkiezingen. Die wordt meestal getrokken door een Gentenaar. Mathias De Clercq komt nu hij burgemeester wordt van Gent niet meer op. Dus er is een kans. Al is een stek bovenaan de lijst fel begeerd en zijn er in Oost-Vlaanderen wel meer kandidaat-lijsttrekkers. De enige schrale troost voor Peeters is dat dienst naam niet langer alleen in Gent een belletje doet rinkelen. Willens nillens heeft de hele heisa Peeters’ naam ook een nationale weerklank gegeven.”