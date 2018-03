Rustoord De Vijvers twee jaar in de steigers 31 maart 2018

03u20 0 Gent In Gentbrugge is het startschot gegeven voor de verbouwing van het twintig jaar oude woonzorgcentrum De Vijvers.

De ingrijpende renovatie zal twee jaar in beslag nemen en omvat de installatie van zes grote leefruimtes en terrassen. "Die moeten het mogelijk maken om meer in te gaan op individuele zorgvragen en de sociale cohesie tussen bewoners bevorderen", schetst OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). "Toen De Vijvers 20 jaar geleden openging, zag het profiel van de doorsneebewoner er anders uit. Een meerderheid was nog vrij mobiel en zelfstandig. Vandaag is 87 procent van de bewoners zwaar zorgbehoevend. De meesten kunnen zich zonder hulp niet meer verplaatsen en hebben problemen om zelfstandig te eten."





Centraal restaurant

Tijdens de duur van de werkzaamheden blijft De Vijvers in volle bezetting werken. In De Vijvers wonen 180 senioren. Het centrale bewonersrestaurant op de benedenverdieping gaat dicht. "Elke middag en avond brengen we onze bewoners naar beneden en weer naar boven. Voor onze medewerkers is dat een grote belasting. Maaltijden zijn sowieso al piekmomenten waarbij alle zorgverleners nodig zijn", legt directeur Karen Vanoverbeke uit. "Vandaar dat we nu opteren om het centraal bewonersrestaurant te sluiten en te vervangen door zes leefruimtes, verspreid over het woonzorgcentrum." (YDS)