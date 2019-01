Rustige pre-soldendag in Gent Sabine Van Damme

02 januari 2019

18u02 0 Gent Op 3 januari starten de solden. Doorgaans is de dag voordien al een hoogdag voor koopjesjagers, maar gisteren was het op dat vlak betrekkelijk rustig. Er liep veel volk in Gent, maar dat waren bijna allemaal toeristen.

Op de eerste soldendag is het doorgaans koppen lopen en graaien in alle winkels in het stadscentrum. Slimmeriken weten echter dat je de dag voordien ook al koopjes kan doen, meestal dan via koppelverkoop. Eén plus één gratis, of twee stuk aan -50%, zo’n toestanden. Vandaag was het opmerkelijk druk in het stadscentrum, maar massaal geshopt werd er nog niet. “Nochtans krijg je wel al kortingen overal”, glunderden Kimberly Van Hove en Lore Van Der Sichel, elk met enkele zakken in de hand. De eerste soldendag belooft dus druk te worden.