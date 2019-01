Rustige oudejaarsavond in Gent



Jeffrey Dujardin

01 januari 2019

13u36 0 Gent De overgang van oud naar nieuw bleek een rustige te worden in Gent. Er waren weinig vuurwerk gerelateerde incidenten te melden. Buiten enkele feestvierders met een glaasje teveel op en een paar vechtpartijen bleef het rustig.

“Het was eigenlijk een normale avond”, zegt Dirk De Sutter van de Gentse politie. “We hadden het wel druk, voornamelijk voor openbare dronkenschap en verstoring van de openbare orde. Daarnaast waren er ook hier en daar enkele vechtpartijen. Zoals verwacht was het druk aan de gekende Overpoort-buurt.” Er kwamen ook enkele oproepen binnen voor vuurwerk, maar niks ernstig. “We kregen tal van oproepen voor kinderen die in de loop van de dag en avond bommetjes gooiden, maar daarnaast bleef het rustig.” Ook in het Universitair Ziekenhuis in Gent bleek het rustig te zijn, daar werd op het spoed niemand binnengebracht voor vuurwerk gerelateerde verwondingen.