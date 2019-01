Rustig inwerken? Niet voor Mieke Van Hecke. Meteen acht huwelijken en twee jubilea Sabine Van Damme

10u06 0 Gent De meeste nieuwe schepenen die gisterenavond de eed aflegden in het Gentse stadhuis nemen nu rustig de tijd om zich in te werken. Maar die inloopperiode wordt niet iedereen gegund. Mieke Van Hecke werd vanmorgen om 8.45 uur al meteen voor de leeuwen gegooid in de trouwkapel.

“Dit was voor mij ook heel speciaal, want dit was het allereerste huwelijk dat ik mocht voltrekken”, bekende Mieke Van Hecke rond 9 uur aan Delphine Michiels (27) en Jeroen Turf (33). Het koppel uit Drongen was dan net gehuwd. Mieke Van Hecke werd dus pas gisteren schepen, en stond vanmorgen al in haar trouwkapel. “Ja ik was wel wat zenuwachtig, maar de mensen van de diensten hebben mij fantastisch begeleid, zodat ik zeker geen fouten zou maken”, zegt ze. “Het is springen en zwemmen, natuurlijk. En meteen voor echt, want er staan vandaag 8 huwelijken en 2 jubilea op de agenda. Het voordeel is dat die jubilarissen van mijn eigen generatie zijn. Dat maakt het makkelijker om er ‘een klapke’ mee te doen.” Over twee jaar mag Van Hecke overigens zichzelf in de bloemen zetten, want dat is ze zelf 50 jaar gehuwd. “En ik heb er nog altijd geen spijt van” knipoogde ze naar het kersverse bruidspaar voor haar altaar.