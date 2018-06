Rusthuisbewoners sjezen week lang door straten 26 juni 2018

Nog tot en met vrijdag kan men in Oostakker senioren door de straten zien crossen op een duofiets of een rolstoelfiets. Het zijn de bewoners van woonzorgcentrum Vincenthof in de Gasthuisstraat.





"We zoeken altijd naar manieren om onze bewoners actief te houden", zegt Patrick Vermaercke van het woonzorgcentrum. "We hebben deze fietsen voor een week gehuurd en de vraag is enorm. We kunnen zelfs niet iedereen die dat wil eens meenemen. We doen meestal een ritje van 20 minuten in de omgeving van het rusthuis. Onze bewoners genieten zichtbaar en wij ook. Zowel de bewoners als personeel konden zich kandidaat stellen voor een ritje", zegt hij. Het rusthuis hoopt ooit zo'n duofiets te kunnen aankopen. "Dat kost 6.000 euro. We kijken of crowdfunding hierbij mogelijk is." (EDG)