Russische topviolist wil Sint-Annakerk redden van ‘de commercie’ “Concertzaal, culturele tempel, maar toch geen Delhaize?” Sabine Van Damme

07 januari 2019

14u36 0 Gent De Russische topviolist Mikhail Bezverkhni heeft een nieuw levensdoel: hij wil de Sint-Annakerk redden. “Een kerk is een huis van God, daar steek je geen Delhaize in”, vindt hij. “Bovendien heeft dit gebouw een prachtige akoestiek. Maar hier een concertzaal van, een culturele tempel”, zegt hij. Om zijn eis kracht bij te zetten speelt hij nu dagelijks van 12 tot 14 uur viool voor de deur van Sint-Anna.

Mikhail Bezverknhi is geen onbekende in Gent. Hij treedt heel vaak op als straatmuzikant, op het Sint-Baafsplein of bij Sint-Jacobs. Hij kleedt zich ook zo, om minder op te vallen. Maar de man is niet minder dan een virtuoos. In 1976 won hij zelfs de Koningin Elisabethwedstrijd. Hij gaf ook een tijdlang les als prof aan het conservatorium in Gent. Nu geeft hij nog privé-les, via zijn vzw Bezverkhni.

Dat de Sint-Annakerk een Delhaize zou worden, dat is bij Mikhail in het verkeerde keelgat geschoten. “Gent gaat zich hiermee compleet belachelijk maken, tot ver in het buitenland”, zegt hij. “We gaan versleten worden als culturele barbaren. Een kerk is een huis van God. Jezus schopte er zelf de commerçanten buiten, en het Gentse stadsbestuur haalt ze weer binnen. Dat kan toch niet?”

“Kijk, Sint-Anna is niet alleen een prachtig gebouw, het heeft ook nog eens een fenomenale akoestiek. Veel beter dan de Bijloke-concertzaal. 200 jaar geleden waren kerken sowieso concertgebouwen. Klassieke muziek hoort daar gewoon thuis. Vandaar mij oproep. Maak hier een concertgebouw van, voor hoogstaande klassieke muziek, met symfonische orkesten en koren. Het zal een massa toeristen lokken en geld opbrengen. Combineer dat met tentoonstellingen van kunstschilders, of zelfs theater. Er zijn meer dan genoeg muzikanten en kunstschilders die hieraan zullen willen meewerken. Laat de mensen van pianowinkel Quatre Mains hier een piano zetten, zodat mensen muziek kunnen spelen. Ze doen het wel voor 1-2-3-piano, dus waarom niet?”

Om dat te bewijzen wil Bezverkhni binnenkort een concertmarathon organiseren. Maar voorlopig protesteert hij zelf, door elke dag van 12 tot 14 uur viool te spelen voor de gesloten deur van de kerk. Tot hij er binnen kan spelen. Hij kreeg gisteren alvast bijval, van bijvoorbeeld Simon Hendrickx, student en bezorgde Gentenaar. En van de mensen van PVDA, die zelf al een petitie startten. “We hebben al meer dan 3.000 handtekeningen, en geven die binnenkort aan de burgemeester”, zegt Sonja Welvaert. “En misschien nemen we contact op met het Bisdom ook. “Lokale handelaars, buurtbewoners en nu ook muzikanten zien het echt niet zitten dat hier een Delhaize komt. Er moeten betere opties zijn.”