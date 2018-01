Russische kunst tijdelijk weg uit MSK 30 januari 2018

De jongste weken werd getwijfeld aan de authenticiteit van de Russische kunstwerken van de Stichting Dieleghem die in het MSK hangen. De Vlaamse Gemeenschap, stad Gent en MSK beslisten een expertencommissie aan te stellen die de echtheid ervan moet onderzoeken. Aangezien de commissie binnenkort aan haar opdracht begint, werden de werken gisteren tijdens de sluitingsdag verwijderd. "We willen de commissie onbeperkt toegang bieden tot alle werken en houden ze in het depot. Ze worden vervangen door werken uit de vaste collectie", zegt directrice Catherine de Zegher. (YDS)