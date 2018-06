Ruim 70.000 euro aan achterstallige boetes geïnd 09 juni 2018

02u56 0

De verkeersdienst van de Gentse politie heeft donderdagnamiddag - en avond samen met de Vlaamse belastingsdienst en de douane ruim 70.000 euro aan (achterstallige) boetes geïnd tijdens een controle op boorddocumenten op de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart. Dertien voertuigen werden in beslag genomen. De politie had aandacht voor buitenlandse chauffeurs en chauffeurs die in België gedomicilieerd zijn maar met een buitenlandse nummerplaat rijden. (JEW)